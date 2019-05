Was Bürgersinn zu leisten vermag, ist seit dem heute Nachmittag neben der Stromladestation im Unterkirnacher Zentrum zu sehen. Dort steht nun in leuchtendem Blau die erste Mitfahrbank der Gemeinde. Wer dort Platz nimmt, signalisiert, dass er mitgenommen werden möchte.

Aus heimischem Holz

Werkhofleiter Manfred Riehle hatte extra den Koffer mit der Akkuschlagbohrmaschine mitgebracht, um die Bank fest zu installieren. Die Mitfahrbänke sind entstanden nach einer Idee von Horst Belz, der gleichzeitig Behindertenbeauftragter in Unterkirnach ist. Bei einem Gespräch hatte er gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Braun überlegt, wie man das Projekt am besten umsetzen könnte. Schließlich wurde die Produktion der Bänke in Auftrag gegeben. Dass das Vorhaben finanziell im Rahmen geblieben ist, freut Bürgermeister Andreas Braun besonders. So konnte das Holz von einer in Unterkirnach gewachsenen und gefällten Fichte verwendet werden.

Werkhofleiter Manfred Riehle hatte gleich erkannt, welches Kapital in dem mächtigen Stamm schlummerte. Passend für die Bänke wurden starke Bretter für die Seitenwangen gesägt. Nach den Ideen von Manfred Riehle gelang dann auch die Weiterverarbeitung. Riehle hatte schon in der Vergangenheit betont: „Das ist zur Abwechslung mal etwas anderes und ich freue mich, den Unterkirnachern etwas Praktisches zurückgeben zu können.“

Wartezeiten sind nicht kalkulierbar

Die in der Dorfmitte aufgestellte Mitfahrbank präsentiert sich in blauer Farbe. Die weiteren Bänke sind naturbelassen. Nun muss die Existenz der Bänke aber erst einmal in den Köpfen der Bürger ankommen. Die Frage, wie lange wohl die Wartezeit sein wird, kann derzeit noch nicht beantwortet werden. „Diese Zeit wird sehr unterschiedlich sein, bestimmt wird es auch Stoßzeiten geben“, ist Andreas Braun sicher. Die Funktion der Bänke ist denkbar einfach: Bürger, die an einen bestimmten Ort im Dorf mitgenommen werden wollen, setzen sich auf die Bank und warten auf ein vorbeifahrendes Auto. Hält der Fahrer an, erfährt dieser den gewünschten Weg und entscheidet, ob der Wegewunsch erfüllt werden kann. Selbstverständlich dürfen auch Menschen, die sich ausruhen wollen, Platz nehmen. Mit einer entsprechenden Geste kann dann signalisiert werden, ob man mitfahren möchte.

Familien packen an

Die Mitnahmebank hat zumindest bei den Familien Repp, Belz, Herms und Hönig Gefallen gefunden. Im Familienverbund wurde geholfen, die Bänke im Unterkirnacher Gemeindewerkhof zusammenzubauen. Mit dieser Aktion halfen Bürger, kostengünstig vier Mitfahrbänke im Ort aufzustellen.