von Cornelia Putschbach

Unterkirnach (put) Als echtes Bürgerprojekt Unterkirnachs wurden am Samstagvormittag die neuen Mitfahrerbänkle aufgebaut. Gut 20 Helfer waren in den Werkhof gekommen, um unter technischer Leitung von Manfred Riehle gemeinsam zu schleifen, zu hobeln, zu schrauben und zu streichen. Das Ergebnis ist beeindruckend.

Entstanden sind schwere, stabile, einladend wirkende Bänke mit Schutzdach, welche die Verniedlichung als "Bänkle" eigentlich gar nicht verdient haben. Die Mitfahrerbänkle werden an fünf Stellen in Unterkirnach augestellt. An der Abzweigung Drosselweg/Abendgrundweg, im Bereich Panoramaweg/Fohrenweg, an der Abzweigung Brombeerweg/Heidelbeerweg, in der Ortsmitte im Bereich der Elektrotankstelle und im alten Bushäusle am Panoramaweg/Straße Am Wald sollen die Bänke ab Anfang Mai künftig denjenigen Platz zum Warten bieten, die eine Mitfahrgelegenheit in die Ortsmitte oder zurück brauchen.

Vater und Sohn schrauben gemeinsam für das Bürgerprojekt. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Initiative für das neue Angebot ging vom Behindertenbeauftragten der Gemeinde, Horst Belz, und von Bürgermeister Andreas Braun aus. Die Idee dahinter ist nicht nur einfach, sondern auch wirklich praktisch, denn nicht jeder kann sich ein Auto leisten. Auch der Gedanke des Umweltschutzes kann beim Benutzen der Bänke durchaus eine Rolle spielen. Wer nun künftig an einem solchen Mitfahrerbänkle vorbei in die richtige Richtung fährt, kann spontan entscheiden, ob er an diesem Tag gerne einen Mitfahrer mitnehmen möchte.