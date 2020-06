Sie kamen übers Dach und nahmen Zigaretten mit. Zum ersten Mal besuchten die Diebe den Lebensmittelmarkt in der Nacht auf Mittwoch. Nun waren sie schon wieder da.

Der Lebensmittelmarkt in der Neuhauser Straße wurde zum zweiten Mal innerhalb einer Woche das Ziel von Dieben. Nachdem sie in der Nacht zu Mittwoch schon da waren, kamen sie nun in der Nacht zum Sonntag schon wieder.Das Vorgehen war dabei genau das