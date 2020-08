Drei Männer betraten an diesem Nachmittag die Verkaufsräume der Tankstelle und wollten Alkohol kaufen. Im weiteren Verlauf gerieten zwei der bereits alkoholisierten Männer mit dem Verkaufspersonal in Streit. Mit einem Regenschirm und weiteren Gegenständen verletzten sie das Personal und flüchteten in Richtung Stadtmitte. Die 34-Jährige und der 45-jährige Verkäufer erlitten leichte Verletzungen. Zwei der drei Männer, einer davon als Täter, konnte von der Polizei bereits ermittelt werden.