Tuttlingen vor 50 Minuten

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

In einer Einzimmerwohnung bricht am Sonntagnachmittag ein Feuer aus. Die Hausbewohner können sich selbst in Sicherheit bringen und später in ihre Wohnungen zurückkehren. Mit Ausnahme des Bewohners der Brandwohnung.