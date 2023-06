Der Wasserrohrbruch trat am Donnerstag auf. Aufgrund seiner Heftigkeit musste am Vormittag in der Alleenstraße auf Höhe des Hotel Legere eine Fahrspur gesperrt werden.

Zur weiteren Schadensbehebung war es laut einer Mitteilung der Stadt erforderlich, ab Nachmittag auch die Linksabbiegerspur zu sperren. Von den beiden Fahrspuren der Fahrtrichtung Wöhrden-Brücke wurde eine Fahrspur der entgegengesetzten Fahrtrichtung (Richtung Neuhauser Straße und Königstraße) zugewiesen und entsprechend markiert sowie beschildert.

Ampelanlage ist ausgeschaltet

Die Ampelanlage musste ausgeschaltet werden. Es gelten daher die vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen. Fußgänger werden gebeten, an andere gesicherte Querungen auszuweichen.

Die Aufgrabung zur Behebung des Schadens werde ab Montag, 5. Juni, weiter in die Straße in Richtung Stadthalle wandern. Aus jetziger Sicht werde für jede Fahrtrichtung immer jeweils eine Fahrspur offen sein, kündigt die Verwaltung an. Die beauftragten Firmen arbeiteten mit Hochdruck an der Schadensbehebung, um diese vermutlich im Laufe der kommenden Woche abzuschließen.