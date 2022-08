Am Freitagmorgen kam es durch bisher ungeklärte Ursache innerhalb weniger Stunden zu mehreren Bränden im Bereich der Heubergsteige und des Risiberges. Die Feuerwehren in den betreffenden Orten rückten zum Löschen aus.

Drei verschiedene Brände

Gegen 1 Uhr wurde die Polizei über einen Waldbrand zwischen Böttingen und Wehingen rechtsseitig der Heubergsteige informiert. Die Beamten stellten einen brennenden Holzstapel von einer Größe von ungefähr zehn mal zehn Meter fest. Auf diesem waren mehrere Holzstämme aufeinandergestapelt.

Tuttlingen Brandserie in Tuttlingen: Mehrere Fahrzeuge brennen komplett aus Das könnte Sie auch interessieren

Kurz vor 2 Uhr ist von einem Zeugen bei der Polizei ein weiterer Brand auf einem Feldweg im Bereich des Risiberges in Richtung Tuttlingen gemeldet worden. Hier brannten drei Heuballen inmitten eines Feldes.

Gleichzeitig brannte einen Kilometer weiter in Richtung Tuttlingen auf einem Feld angehäuftes Heu auf einer Länge von etwa 45 Meter. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei konnte dort ein Übergreifen des Feuers auf umliegendes Heu und damit eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Immendingen Mehr als 100.000 Euro Schaden: Scheune brennt komplett nieder Das könnte Sie auch interessieren

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer an allen Brandstellen schnell löschen. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehren Wehingen, Dürbheim, Bubsheim, Gosheim und Fridingen an der Donau, sowie das DRK Wehingen waren im Einsatz.

Neuhausen ob Eck Eine Million Euro Schaden durch Brand eines Aussiedlerhofs in Worndorf Das könnte Sie auch interessieren

Das Kriminalkommissariat in Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache können nach momentanem Stand der Ermittlungen noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Bereichen der Heubergsteige und des Risiberges verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Tuttlingen, unter der Nummer 07461 9410, in Verbindung zu setzen.