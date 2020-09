Hat er seinem Gegenüber aus Wut absichtlich ein Messer in den Bauch gestoßen oder sich nur gewehrt? Ein 33-jähriger Pakistani aus Tuttlingen muss sich derzeit vor dem Rottweiler Landgericht verantworten, die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor, dazu vorsätzliches Fahren ohne Führerschein, denn diesen besitzt er nicht, fuhr aber trotzdem mit dem Wagen zum Tatort und wieder zurück nach Hause.

Dort ließ er sich widerstandslos von der Polizei festnehmen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Die Tat geschah am 15. März diesen Jahres in Tuttlingen. Der 33-Jährige habe sich zuvor bei einem Freund nach der Adresse des späteren Opfers