von sk

Vier unbekannte Jugendliche haben nach Polizeiangaben am Sonntagabend im Bereich der Jet-Tankstelle in der Bahnhofstraße ein junges Pärchen angegriffen. Gegen 18.40 Uhr war das Pärchen im Alter von 15 und 18 Jahren zu Fuß in Richtung des Tankstellenareals unterwegs, als es zunächst verbal und anschließend handgreiflich von vier derzeit noch unbekannten Jugendlichen angegangen wurde.

Anschließend flüchteten die vier Jugendlichen, einer davon mit einem Fahrrad, in

Richtung Innenstadt, wo sie noch kurz von einer Polizeistreife im Bereich des

Rathaus-Hinterhofes gesehen wurden, jedoch dann nicht mehr festgestellt werden

konnten. Einer der vier Jugendlichen im Alter von etwa 16 bis 17 Jahren trug

eine weißes Sweat-Jacke und eine graue Basecap. Ein anderer der vier Täter war

mit einer Lederjacke und ein weiterer mit einer blauen Sweat-Jacke bekleidet.

Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet unter der Telefonnummer 07461/9410 um Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Jugendlichen.