Eine heftige Auseinandersetzung mit tragischem Verlauf hat sich am 31. Oktober in Tuttlingen auf dem Skateplatz zugetragen. Mehrere Jugendliche hatte damals eine andere Gruppe angegriffen. Eine Person wurde dabei durch Tritt auf den Kopf schwer verletzt.

Nachdem Anfang November in vorliegendem Fall zwei Tatverdächtige ermittelt werden konnten, kann die Kriminalpolizeidirektion Rottweil den nächsten Ermittlungserfolg vermelden: Der flüchtige Hauptverdächtige des versuchten Totschlags konnte am Freitag, 2. Dezember, in der Schweiz festgenommen werden.

In der Schweiz geschnappt

Laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und der Polizei Konstanz sei Teil der umfangreichen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe beim Kriminalkommissariat Tuttlingen der Aufenthaltsort des 16-Jährigen gewesen. Die Festnahme habe schließlich im Kanton Solothurn in der Schweiz stattgefunden. Sie von der Schweizer Polizei, in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, im Rahmen eines internationalen Haftbefehls unternommen.

Wo ist der Verdächtige jetzt?

Der Beschuldigte wurde am Montag, 5. Dezember, auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Deutschland einem Haftrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl eröffnete. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.