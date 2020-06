Tuttlingen vor 2 Stunden

Unverhoffter Drogenfund: Blut im Treppenhaus führt die Polizei zu einer Marihuana-Produktion

Von einer realen Not- oder Gefahrenlage mussten Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Neuhauser Straße ausgehen. Die Polizei war zuvor darüber informiert worden war, dass im Treppenhaus des Gebäudes eine Vielzahl von Blutantragungen sichtbar seien.