Drei schwer verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am frühen Montagmorgen zwischen dem Kreisverkehr „Hühnerhof“ und dem Kreisverkehr Liptingen auf der Bundesstraße 14/Bundesstraße 311 zugetragen hat.

Ein 51-jähriger Fahrer eines Fiat Panda war laut Polizeiangaben kurz nach 6.30 Uhr auf der zwischen den beiden Kreisverkehren zweispurig bergwärts verlaufenden Bundesstraße in Richtung Liptingen unterwegs. Aus bislang nicht bekannter Ursache geriet er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die talwärts einspurig verlaufende Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer frontalen Kollision mit einem mit zwei Personen besetzten Ford C-Max einer ebenfalls 51-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Tuttlingen unterwegs war.

Verletzte müssen in Klinik

Bei dem Unfall zogen sich sowohl der 51-jährige Unfallverursacher als auch die Fahrerin des Fords und deren 54 Jahre alter Mitfahrer schwere Verletzungen zu, berichtet die Polizei. Mit Notärzten eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich demnach zunächst um die schwer verletzten Personen. In der Folge musste die 51-jährige Frau aus dem Ford schließlich mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen werden, während Rettungswagenbesatzungen die beiden männlichen Verletzten in die Tuttlinger Klinik brachten.

Blumberg 23-Jähriger bleibt unverletzt: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt Das könnte Sie auch interessieren

An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen knapp 20.000 Euro Schaden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Verursacher zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol, zumindest aber unter dem Einfluss von starken Medikamenten stand – die eingesetzten Beamte fanden eine entsprechende Medikamentenverpackung im Fiat des 51-Jährigen –, wurde bei dem Mann eine Blutprobe genommen. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Mehrere Stunden voll gesperrt

Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Abschleppdienste übernahmen im Anschluss den Abtransport der erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos.