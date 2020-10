Die Sprayer war zwischen Montag, 16.45 Uhr und Dienstag, 7.30 Uhr, am Heizwerk der Stadtwerke Tuttlingen an der Straße „Umläufle“ zugange. Es entstand Schaden in unbekannter Höhe. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen unter der Nummer 0 74 61/94 10, zu wenden.