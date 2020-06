Tuttlingen vor 2 Stunden

Über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe: Radfahrer wird bei Abbiegeunfall durch einen Audi-Fahrer schwer verletzt

Ein schwer verletzter Fahrradfahrer und Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 523 an der Abzweigung zur Kreisstraße 5944 bei Eßlingen ereignete.