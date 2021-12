Tuttlingen vor 1 Stunde

Tür aufgebrochen, Kamera gestohlen: Stationärer Blitzer in Tuttlingen wird von Unbekanntem außer Gefecht gesetzt

Für einige Zeit defekt ist die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage an der Theodor-Heuss-Allee in Tuttlingen. Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen eine Tür der Anlage aufgebrochen und die Kamera mitgenommen. Einen Freifahrtschein gibt es jetzt aber nicht, berichtet die Polizei.