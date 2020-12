Tuttlingen vor 1 Stunde

Trucker wechselt plötzlich die Fahrspur: 40-Tonner touchiert einen Ford

Eng wurde es am Dienstagmittag für eine 55-jährige in ihrem Ford, als an der Tunneleinfahrt in der Möhringer Straße ein Brummifahrer plötzlich die Fahrspur wechselte.