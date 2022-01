Mit seinem Sattelzug befuhr er die Wilhelmstraße und missachtete an der Kreuzung Wilhelmstraße/Zeughausstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Krankenwagens. Dessen 21-jähriger Fahrer machte noch eine Vollbremsung, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. An der Sattelzugmaschine entstand Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Den Schaden am Sanka schätzte die Polizei in einer Mitteilung auf rund 60.000 Euro.