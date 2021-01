Wegen eines Parkplatzes vor dem gemeinsamen Anwesen in der Stockacher Straße sind am Sonntag gegen 16.30 Uhr zwei Männer derart in Streit geraten, dass ein 27-Jähriger einem 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Hierdurch erlitt der Jüngere Gesichtsprellungen und musste sich zu einem Arzt begeben. Wegen Körperverletzung wird nun gegen den 27-Jährigen ermittelt.