Nach ersten Ermittlungen soll es laut Mitteilung der Polizei bereits zuvor zu einem Streit der Männer gekommen sein. In der Folge sollen die Unbekannten ihn ins Gesicht geschlagen haben. Der alkoholisierte 37-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung eine Platzwunde und mehrerer Schwellungen im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Tuttlingen unter der Nummer 0 74 61/94 10 erbeten.