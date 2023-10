Laut Mitteilung der Stadtverwaltung Tuttlingen geben die Anrufer vor, Anzeigen im Auftrag der Stadt Tuttlingen für eine Bürgerbroschüre zu verkaufen. Mehrere Tuttlinger Firmen sollen in den vergangenen Tagen solche Anrufe erhalten haben.

Broschüre gibt es derzeit nicht

Angesprochen wurden dabei vor allem Unternehmen, die in früheren Jahren bereits in seriösen Publikation inseriert hatten, die in Zusammenarbeit mit der Stadt erschienen sind. „Bei den aktuellen Fällen handelt es sich um eine unseriöse Form der Anzeigenwerbung“, erklärt die Pressestelle der Stadt Tuttlingen, „derzeit arbeiten wir nämlich an gar keiner Bürgerbroschüre.“

Kein Empfehlungsschreiben

Dass die Stadt Publikationen in Zusammenarbeit mit kommerziellen Verlagen herausgibt und die Verlage dabei auch Anzeigen verkaufen, sei zwar durchaus normal, in solchen Fällen stellt die Stadt den Verlagen aber Empfehlungsschreiben aus, in denen die Kooperation bestätigt wird.

„Wenn ein Verlag ein solches Schreiben nicht vorlegen kann, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ein unseriöses Angebot, mit dem wir nichts zu tun haben“, so die Pressestelle weiter.