Die Tuttlinger Sportfreunde laden zum zehnten Mal zu ihrem Silvesterlauf ein. Bei dem sportlichen Jahresausklang am Sonntag, 31. Dezember, gibt es ab 11 Uhr mehrere Wettbewerbe für alle Altersgruppen – von den Bambini über die Schüler bis hin zu den Erwachsenen. Das schreibt das Organisations-Team des diesjährigen Silvesterlaufs in einer Pressemitteilung.

Der exakt fünf Kilometer lange und flache Rundkurs ist offiziell vermessen und damit Bestenlisten-fähig. Zur Auswahl stehen neben dem Lauf über fünf Kilometer auch der Chiron-Zehn-Kilometer-Lauf. Die beliebte Strecke führt entlang der Donau durch Tuttlingen und bietet sich für einen schnellen Lauf und persönliche Bestzeiten hervorragend an – genauso zum Anfeuern für die Zuschauer, die für eine ausgelassene Stimmung entlang der Strecke sorgen werden.

Wenn der Startschuss des Silvesterlaufs Tuttlingen fällt, sind auch die Walker mit einem Fünf-Kilometer-Wettbewerb und mehrere Bambini- und Schülerläufe wieder mit dabei. Der Start ist für alle Wettbewerbe an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule. Dort enden diese auch. Das Sportevent ist auf die Bedürfnisse der Sportler zugeschnitten. Die Tuttlinger Sportfreunde als Veranstalter haben bei der Organisation laut Mitteilung „die Läuferfreundlichkeit stets im Blick.“ Die Siegerehrungen mit Sachpreisen finden direkt im Anschluss an die Läufe in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums statt.

Die Anmeldung zum Wettbewerb ist bis Montag, 25. Dezember, im Internet unter der Adresse www.silvesterlauf-tuttlingen.de möglich. Dort gibt es auch alle Infos und die Ausschreibung. Da die Veranstaltung zum zehnten Mal stattfindet, gibt es für alle Voranmelder (außer Bambini- und Schülerläufe), die sich bis zum Sonntag, 17. Dezember, online anmelden, ein Running-Shirt gratis dazu. Nachmeldungen sind vor Ort ab 9 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf möglich.

Fragen, die nicht in der Ausschreibung beantwortet werden, können per E-Mail an die Adresse info@silvesterlauf-tuttlingen.de geschickt werden.