von Wursthorn, Jens

Aneinander geraten sind laut Mitteilung der Polizei am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Weimarstraße ein 48-jähriger Kunde und ein 50-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Zuvor hatte der uneinsichtige Kunde das Lebensmittelgeschäft ohne einen Mundschutz betreten und war durch den Sicherheitsmitarbeiter auf diesen Mangel hingewiesen worden. Es kam zunächst zu einer lautstarken Auseinandersetzung, die tätlich endete. Das Polizeirevier Tuttlingen übernahm vor Ort die Ermittlungen.

Nach der Anhörung der beiden offensichtlich miteinander bekannten Beteiligten wurden gegen den Sicherheitsmitarbeiter ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gegen den Kunden ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.