Tuttlingen vor 4 Stunden

Schlägerei im Getränkemarkt: Junge Männer sehen Rot

Die Polizei sucht Zeugen sucht zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern, die sich am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr in einem Getränkemarkt in der Rudolf-Diesel-Straße ereignet hat.