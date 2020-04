Die Täter überstiegen einen Zaun und gelangten in den Innenhof des Gebäudekomplexes. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Fenster und verschafften sich so Zugang in Büroräume, die durchsucht wurden. Sie entwendeten aufgefundenes Bargeld in geringer Höhe.

Die Täter versuchten zudem erfolglos, gewaltsam mehrere Türen in dem Gebäudekomplex zu öffnen. Damit verursachten sie einen Schaden, der den Wert des Diebesgutes deutlich übersteigt. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Nummer 074 61/94 10 zu melden.