Am Freitagnachmittag kam es am Tuttlinger Bahnhof zu einem Polizeieinsatz, nachdem gegen 15 Uhr aus einem Zug heraus mitgeteilt wurde, dass ein Fahrgast ohne Fahrkarte und Mundschutz angetroffen wurde.

Beim Eintreffen des Zuges im Bahnhof Tuttlingen sollten bei dem Betroffenen seine Personalien erhoben werden. Da er laut Polizei keinerlei Angaben machte und auch nicht bereit war, auszusteigen, und einen Mundschutz verweigerte, wurde er von den Polizeibeamten aus dem Zug gebracht. Hierbei kam es zu einem tätlichen Angriff, der 23-jährige Betroffene spuckte und versuchte die Beamten zu beißen.

Dies konnte unterbunden werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Aggressor auf dem Polizeirevier in der Stockacher Straße entlassen. Kurz danach fiel der junge Mann erneut polizeilich auf, als er am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ohne Schutzmaske einen Bus betreten wollte, wurde er vom Busfahrer auf die bestehende Maskenpflicht hingewiesen. Dies mündete in eine Streitigkeit und hatte laut Polizei einen Schlag ins Gesicht des Busfahrers zur Folge.

Der Busfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der wiederum uneinsichtige junge Mann wurde erneut in Gewahrsam genommen und verbrachte im Anschluss den Rest des Tages und die Nacht im Polizeirevier. Der uneinsichtige junge Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft Rottweil entsprechend zur Anzeige gebracht.