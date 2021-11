Laut einer Mitteilung der Polizei gingen nun Hinweise ein, wonach sich zwei Frauen dort letzte Woche verdächtig aufhielten, dann in das Gebäude hineingingen und mit einem Paket wieder heraus kamen. Auch hätten sie versucht, in die Gebäude Karlstraße 13 und 17 zu gelangen. Am vergangenen Donnerstag waren erneut fehlende Pakete von Bestellungen der Bewohner des Hauses gemeldet worden.

Die Frauen sollen im Alter von etwa 25 und 30 Jahre alt gewesen sein und geraucht haben. Eine Frau mit blonden Haaren und kräftiger Statur soll ein Fahrrad mitgeführt haben. Die zweite Frau mit braunen Haaren hatte offenbar einen hellgrauen größeren Hund dabei. Hinweise auf die Verdächtigen und weitere Diebstähle aus den Gebäuden nimmt die Polizei Tuttlingen unter der Nummer 07461/ 9410 entgegen.