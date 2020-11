Der Landkreis Tuttlingen ändert die Regeln bei der häuslichen Quarantäne von Schülern, die Schulen im Landkreis besuchen. Als Grund gelten die steigenden Fallzahlen trotz gelungener Hygienekonzepte, so Sozialdezernent Bernd Mager. Mit einer Allgemeinverfügung werden nun verwaltungstechnischen Abläufe der sich dynamisch verändernden Situation im Landkreis angepasst.

Information: Wenn ein Schüler über einen PCR-Test positiv getestet wurde. wird Schulleitung vom Gesundheitsamt schnellstmöglich informiert. Die gesamte betroffene Klasse wird in häusliche Absonderung / Quarantäne geschickt. Die Schüler werden durch die Schulleitung oder den Klassenlehrer mündlich, telefonisch oder über eine App informiert. Individuelle Quarantänebescheide des Gesundheitsamtes an die Schüler beziehungsweise Eltern gibt es nicht mehr.

Quarantäne: Die Schüler der betroffenen Klasse werden vom Gesundheitsamt grundsätzlich als Kontaktpersonen Ersten Grades (KP 1) eingestuft. Sie bleiben 14 Tage in Quarantäne. Ein negativer Test unterbricht die Quarantäne nicht. Wenn Schüler in dieser Zeit Symptome bekommen, müssen sie sich beim Gesundheitsamt melden – und werden in der Regel einem Test zugeführt. Wenn der Test positiv ist, ändern sich die Quarantänezeiten. Schüler, die in der Quarantäne symptomfrei bleiben, werden grundsätzlich nicht getestet.

Lehrkräfte: Lehrer der betroffenen Klassen werden vom Gesundheitsamt individuell beraten und in die Kategorien Kontaktperson Ersten bis dritten Grades eingestuft. Wenn KP 1 vorliegt, erfolgt in der Regel ein PCR-Test. Hier ist das Gesundheitsamt gerne behilflich. Wenn das Test-Ergebnis negativ ist, dürfen Lehrkräfte in der Regel weiterarbeiten. Das gilt bei allen Einstufungen.