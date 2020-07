Das unverschämte Auftreten eines 30-jährigen Kunden im Reisezentrum am Bahnhof Tuttlingen erforderte am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr den Einsatz der Polizei. Dem ungeduldigen jungen Mann, der bei der Beschaffung eines Bahntickets für eine Reise nach Amsterdam offensichtlich an seine Grenzen stieß, ging es im Reisezentrum nicht schnell genug, er wurde laut Polizei aggressiv und warf der dort tätigen Mitarbeiterin lauthals vor, nicht schnell genug zu arbeiten. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Tuttlingen im Bahnhofsgebäude eintrafen, hatte sich der 30-Jährige bereits wieder beruhigt, nachdem ihm zwischenzeitlich geholfen worden war. Die Polizeibeamten wunderten sich nicht. Der 30-Jährige ist bei der Tuttlinger Polizei wegen solcher Verhaltensweisen seit Jahren bekannt.