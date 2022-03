von sk

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche im Bereich Tuttlingen: In den vergangenen Tagen wurden zumeist ältere Menschen von angeblichen DRK-Mitarbeitern angerufen. Diese hätten mit fadenscheinigen Begründungen Bankdaten erfragen oder auch Geld sammeln wollen, teilt die Polizei mit.

Angerufene fallen nicht herein

Zu diesem Zweck bat der betrügerische Anrufer um die Nennung von Bankdaten beziehungsweise um die Veranlassung einer Überweisung auf ein vorgegebenes Konto. Bislang wurden der Polizei vier Fälle gemeldet. In keinem der Fälle kam es zu einer Geldüberweisung oder der Herausgabe von Bank- oder personenbezogenen Daten.

Polizei mahnt zur Vorsicht

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor solchen oder ähnlichen Betrugsmaschen. „Das Deutsche Rote Kreuz oder auch sonstige soziale Einrichtungen werden Sie nicht telefonisch kontaktieren, um die Herausgabe von Daten oder Spendenüberweisungen zu bitten – auch nicht im Zusammenhang mit dem derzeit bestehenden Krieg in der Ukraine“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Niemals Geld überweisen

An fremde Personen sollten weder Daten, Geld oder sonstige Wertgegenstände herausgegeben werden, auch nicht am Telefon. Es gelte, gegenüber Anrufern gegenüber misstrauisch zu sein, die sich als Mitarbeiter sozialer Institutionen wie Rotes Kreuz oder Malteser oder auch als Amtspersonen ausgeben. „Überweisen Sie auch keine Geldbeträge, wenn Sie mit fadenscheinigen Begründungen von Unbekannten, sei es telefonisch oder auch auf anderen Wegen dazu aufgefordert werden“, warnt die Polizei. Gegebenenfalls sollte man sich an die Polizei wenden oder bei den Institutionen nachfragen, wenn man von einem dubiosen Anrufer belästigt wurde.