Laut Mitteilung der Polizei verständigte ein 26-jähriger Autofahrer gegen 22 Uhr die Polizei und berichtete, er sei auf der Landesstraße 443 in Fahrtrichtung Mühlheim von einem Autofahrer überholt worden. Dieser sei beim Überholvorgang zu weit nach rechts geraten und habe seinen linken Außenspiegel gestreift. Der 26-Jährige hielt in Mühlheim an, der Unfallverursacher fuhr weiter. Als die Beamten die Wohnanschrift des 27-Jährigen überprüften, roch es in der Garage nach Poliermittel. An dem rechten Außenspiegel waren Polierspuren erkennbar. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.