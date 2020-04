Die Polizei ermitteln nach einem Gaststätteneinbruch, der in der vergangenen Woche in den im Umbau befindlichen Betriebsräume einer derzeit geschlossenen Gaststätte an der Schaffhauser Straße begangen wurde. Unbekannte Täter begaben sich unberechtigt an die Rückseite des sich im Bereich zwischen Schaffhauser Straße, Möhringer Straße und Stockacher Straße befindlichen Gebäudes und drangen dort gewaltsam in die Gaststättenräume ein, wo sie Handwerksmaschinen, Bauwerkzeug und ein Mikrowellengerät entwendeten.Gestohlen wurden neben der Mikrowelle eine Schlagbohrmaschine, ein Fliesenschneider, ein Mischwerk und eine Flexmaschine. Personen, die der Polizei Hinweise zur genauen Tatzeit, auf Tatverdächtige, ein möglicherweise benutztes Fahrzeug oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/9410 zu melden.