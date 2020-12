Eine Mitarbeiterin beobachtete den Mann im Markt, wie er das Diebesgut in eine schwarze Umhängetasche verstaute. Als er den Laden verlassen wollte, versuchte sie, ihn aufzuhalten. Der Dieb schubste die Frau jedoch zur Seite und konnte in unbekannte Richtung fliehen. Beschrieben wird er wie folgt: 25-30 Jahre alt, 1,80 – 1,85 Meter groß, schlanke, sportliche Statur, war bekleidet mit dunkelblauer Mütze mit rundem Logo auf der Stirn, schwarzer Daunenjacke, gelben Kapuzenpullover mit weißen Bändeln, grau/schwarzer Jeanshose, grauen Sportschuhen und schwarzer Mund-Nasen-Maske.

Der Täter führte eine schwarze Umhängetasche mit sich und trug ein silbernes Armband am rechten Handgelenk sowie eine Armbanduhr mit braunem Lederband am linken Handgelenk. An der rechten Hand trug er am Mittelfinger einen Ring. Personen, die Hinweise zu dem Täter oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/9410 zu informieren.