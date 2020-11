Tuttlingen vor 1 Stunde

Papiertaschentücher brennen in der Mädchentoilette der Wilhelmschule: 200 Schüler werden evakuiert

Ein unbekannter Täter hat laut Mitteilung der Polizei am Mittwoch dieser Woche gegen 14.30 Uhr in der Mädchentoilette der an der Moltkestraße gelegenen Schule Papierhandtücher angezündet.