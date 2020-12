Die Stadtverwaltung weist in einer Pressemitteilung auf die nächsten Wochenmarkttermine hin. Sie sind am Freitag, 18. Dezember, am Montag, 21. Dezember, am Donnertag, 24. Dezember, am Montag, 28. Dezember und am Donnerstag, 31. Dezember.

Die Freitagstermine wurden aufgrund der Feiertage auf den jeweils vorhergehenden Donnerstag vorgezogen. Nach einer kurzen Pause zu Beginn des neuen Jahres gibt es den ersten Markt wieder am 8. Januar.