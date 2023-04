Valery Kravtsunov wird ab 1. Juli neuer Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Landkreis Tuttlingen. Der Aufsichtsrat des Klinikums hat ihn laut Pressemitteilung als Nachfolger von Dr. Jan Kewer gewählt, welcher das Klinikum verlässt.

Valery Kravtsunov ist aktuell leitender Oberarzt und Chefarztvertreter der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Klinikum Nagold. Nach dem Medizinstudium und der Facharztweiterbildung absolvierte der gebürtige Russe ab 2003 eine mehrjährige Facharztweiterbildung in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und in der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Von 2011 bis 2015 war er als Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie am St. Josef Krankenhaus Essen-Werden tätig. In den Jahren von 2015 bis 2020 arbeitete er als leitender Oberarzt für die Allgemein- und Viszeralchirurgie unter anderem im Städtischen Klinikum Solingen und im St. Nikolaus Stiftshospital Andernach. 2020 wechselte er nach Nagold.

Valery Kravtsunov erwarb im Rahmen dieser umfangreichen Ausbildung den Facharzt für Allgemeine Chirurgie und für Viszeralchirurgie mit der Zusatzbezeichnung Spezielle Viszeralchirurgie sowie eine Reihe von Zertifikaten im Rahmen von fachlichen Weiterbildungen. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Ausbildung war die minimalinvasive Chirurgie und zuletzt die roboterassistierte Chirurgie. Der Aufsichtsratsvorsitzende Landrat Stefan Bär ist laut Mitteilung überzeugt davon, dass aus dem Feld an Bewerberinnen und Bewerbern der für das Klinikum Landkreis Tuttlingen passendste gewonnen werden konnte: „Die Klinik hat sich mit Blick auf die Stärkung der Allgemein- und Viszeralchirurgischen Angebote für die Menschen im Landkreis viel vorgenommen – mit Herrn Kravtsunov haben wir einen Chirurgen gewonnen, der dem fachlich gerecht werden kann!“

Dr. Barbara Bahr, ärztliche Direktorin des Klinikums, freut sich über die Wahl: „Herr Kravtsunov, da sind wir uns im Haus einig, ist der Richtige. Die Kolleginnen und Kollegen sowie die Mitarbeitenden in allen Berufsgruppen freuen sich auf die Zusammenarbeit!“ Valery Kravtsunov hat sich bereits für die ersten Besuche angekündigt, um sein Team kennenzulernen: „Ich habe bei den Gesprächen am Klinikum, bei denen ich mich einer repräsentativen Gruppe von Mitarbeitenden und den künftig engsten Partnern der klinischen Zusammenarbeit vorstellen konnte, gemerkt: Hier stimmt die Chemie. Meine fachlichen Schwerpunkte passen zu den gesteckten Zielen und ich freue mich darauf, mit meiner Familie nach Tuttlingen zu kommen.“

Sein Vorgänger, Dr. Jan Ludolf Kewer, verlässt das Klinikum nach über 14 Jahren auf eigenen Wunsch und nimmt eine neue berufliche Herausforderung an. „Für sein Engagement, die langjährige gute Zusammenarbeit und seine Leistungen (...) danke ich Herrn Dr. Kewer. Im Namen von Aufsichtsrat und Klinik wünsche ich ihm alles erdenklich Gute für seine Zukunft,“ wird Landrat Bär in der Mitteilung zitiert.