Aufgrund der Krise in der Automobilindustrie und den Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Luftfahrt sehe sich die Chiron Group mit einem deutlichen Nachfragerückgang konfrontiert, schreibt das Unternehmen. Um die Zukunft der Unternehmensgruppe zu sichern, haben Geschäftsführung, Verwaltungsrat und Eigentümer eine umfangreiche Neuausrichtung eingeleitet.

Scherer wird verkauft

Dazu zählen die Bündelung von Fertigung und Montage in Tuttlingen und Neuhausen ob Eck, die Konzentration auf Service und Vertrieb von Stama-Produkten am Standort Schlierbach und der Verkauf der Scherer Feinbau GmbH mit Sitz in Alzenau.

Nachfrage sank schon 2019

Die Chiron Group mit ihren rund 2100 Mitarbeitern ist nach eigenen Angaben weltweit führender Anbieter von Bearbeitungszentren, die vor allem in der Automobilindustrie, der Luftfahrt, aber auch im Maschinenbau sowie in der Präzisions- und Medizintechnik eingesetzt werden. Bereits 2019 habe die Unternehmensgruppe einen deutlichen Rückgang der Nachfrage verzeichnet, ausgelöst durch den Umbruch in der Automobilindustrie und die Schwächung der Weltwirtschaft.

Auf Schwankungen eingestellt

Während die Chiron Group 2018 einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erzielte, sank der Umsatz 2019 auf 443 Millionen Euro, was einem Rückgang um elf Prozent entspricht. 2020 habe sich die Situation durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie verschärft, sodass ein weiterer Rückgang erwartet werde. Deshalb stelle sich die Chiron Group auf weiterhin rückläufige und stark schwankende Märkte ein und rechnet mit einem deutlich reduzierten Beschäftigungsniveau und unstetigen Umsatzverlauf.

Schwere Entscheidung

„Angesichts dieser Perspektiven ist eine Neuausrichtung der Gruppe unerlässlich“, erklärt Geschäftsführerin Vanessa Hellwing. „Uns ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Aber wir müssen jetzt handeln, um die Zukunft zu sichern und die Gruppe gestärkt aus der Krise zu führen.“ Verwaltungsrat und Eigentümer tragen diesen Kurs mit.

Handlungsfähigkeit erhalten

„Unser Ziel ist, die Unternehmensgruppe kurzfristig handlungsfähig zu halten und mittelfristig Wettbewerbsvorteile zu schaffen, um somit möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern. Dies tun wir mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket. Wir haben alle Alternativen sorgfältig geprüft und sehen die eingeleitete Neuaufstellung als notwendig und zukunftssichernd an“, so Armin Schmiedeberg, Vorsitzender des Verwaltungsrats.



Vertrieb und Service in Schlierbach

Die Chiron Group plane, alle deutschen Fertigungs- und Montage-Kapazitäten in den Werken Tuttlingen und Neuhausen ob Eck zu bündeln. Entsprechend werden die Bereiche Montage und Applikation der Stama Maschinenfabrik GmbH von Schlierbach bei Göppingen in das rund 150 Kilometer entfernten Werk in Neuhausen verlagert. Der Standort Schlierbach werde sich künftig auf den Vertrieb und Service der Marke Stama konzentrieren.

Einschnitte nötig

„Diese Maßnahmen werden Einschnitte mit sich bringen. Gleichzeitig bündeln wir unsere Fertigungskapazitäten in einer der modernsten Werkzeugmaschinenfabriken Europas. Außerdem stärken wir die Branche Präzisions- und Medizintechnik durch eine Kooperation mit einem Schweizer Hersteller für kleine Bearbeitungszentren. Auch die erfolgreich gestarteten Aktivitäten im Bereich Additive Fertigung intensivieren wir weiter. All diese Entscheidungen haben wir nach gründlichen Analysen und sorgfältigen Abwägungen getroffen und sind davon überzeugt, die richtige Strategie zu einer erfolgreichen Neuausrichtung im Sinne unserer Kunden zu verfolgen“, so Vanessa Hellwing.

Scherer vor dem Verkauf

Darüber hinaus hat die Chiron Group den Verkauf der Scherer Feinbau GmbH in die Wege geleitet. Das 1978 gegründete Unternehmen gehört seit 2012 zur Gruppe und produziert CNC-Vertikal-Drehmaschinen und vertikale Wellendrehzentren am Standort Alzenau. Als Käufer ist ein führender Drehmaschinenhersteller im Gespräch. Der Kauf solle noch in diesem Sommer abgewickelt werden. Damit konzentriere sich die Chiron Group zukünftig auf ihre Kernkompetenzen Fräsen und Fräs-Drehen.