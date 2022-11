Den Tatzeitraum grenzt die Polizei zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 5 Uhr ein. Der Diebeszug startete möglicherweise bei einer Firma an der Trossinger Straße in Tuttlingen. Im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 3.45 Uhr, gelangten unbekannte Täter dort gewaltsam in die Innenräume. Die Einbrecher schlugen hierbei Fensterflügel mit einem Stein ein und kletterten in das Gebäude. Hier durchwühlten sie alle Räume. Augenscheinlich konnten die Täter keine Wertgegenstände vorfinden.

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

In Tuttlingen-Möhringen verschafften sich, gegen 22.45 Uhr, die Unbekannte in eine Firma in der Friedrichstraße über ein gekipptes Fenster Zutritt in die Büroräume. Im Gebäude angekommen, durchwühlten die Einbrecher die Räume. Als eine Alarmanlage auslöste, verließen die Unbekannten das Gebäude wieder, ohne dass diese Wertgegenstände mitnehmen konnten.

Das Freibad in Tuttlingen ist von unbekannten Tätern ebenfalls aufgesucht worden. Die Unbekannten kletterten über die im Eingangsbereich vom Freibad befindlichen Fahrradboxen auf das Dach der Umkleidekabinen und gelangten von dort aus auf das Gelände des Freibads. Hier hebelten die Täter die Tür zum Schwimmmmeisterbüro auf. Am anschließenden Kassenhaus brachen die Unbekannten die leere Kassenlade auf. Wertsachen fanden sie jedoch nicht vor.

Geld aus Kaffeeautomat gestohlen

In Wurmlingen ist es im Zeitraum von Donnerstag, 21 Uhr bis Freitag, 5 Uhr, zu einem weiteren Einbruch in eine Brauerei in der Friedrichstraße gekommen. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster, welches sie vorher aufhebelten, in das Lager der Firma. Im Aufenthaltsraum brachen die Unbekannten einen Kaffeeautomaten auf und nahmen das Geld in bislang unbekannter Höhe mit. Anschließend durchwühlten die Einbrecher die Büros im ersten Obergeschoss. Ob sie in diesen Wertgegenständen vorfinden und mitnehmen konnten, ist der Polizei noch nicht bekannt.

Zu einem Einbruch in ein Versicherungsbüro an der Daimlerstraße in Wurmlingen ist es in der vergangenen Nacht ebenfalls gekommen. Die Täter hebelten die Haupteingangstür auf und begaben sich in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchten die Einbrecher die Schubladen der Schreibtische und stahlen zwei Geldkassen und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Geldkassette geplündert

Unbekannte Täter brachen noch ein weiteres Mal in eine Firma an der Wurmlinger Max-Planck-Straße ein. Hier hebelten die Einbrecher unter hohem Kraftaufwand die Eingangstür der Firma auf. In den Büroräumen öffneten die Unbekannten die Schubladen und fanden auch in einer Geldkassette Bargeld in unbekannter Höhe vor.

Auch in das Gebäude der Stadtwerke in der Straße „Bei der Brühlmühle“ ist in der Nacht auf Freitag eingebrochen worden. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster des Aufenthaltsraumes ein, welches sich zur Trossinger Straße hin befindet, und öffneten dieses. Im Inneren des Aufenthaltsraumes und eines Lagerraumes durchwühlten die Einbrecher eine Vielzahl von Schränken. Augenscheinlich fanden die Täter lediglich eine kleine Geldkassette mit zirka 100 Euro Bargeld im Gebäude vor.

Ausschließlich auf Bargeld aus

Die Beamten des Polizeireviers Tuttlingen gehen davon aus, dass bei den Taten die gleichen Täter agierten. Es dürfte sich um mindestens zwei Täter handeln, die gemeinsam in der vergangenen Nacht die Taten ausübten. Sie waren ausschließlich auf Bargeld aus.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen in Tuttlingen und in Wurmlingen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern gegeben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Nummer 07461/9410 zu melden.