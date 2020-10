Tuttlingen Nur für Abonnenten vor 15 Minuten

Nach Tötungsdelikt in der Hermannstraße: Rucksack rückt ins Zentrum der Ermittlung

Die Polizei ermittelt weiter nach dem Gewaltverbrechen vom 15. September, bei dem am frühen Morgen ein 52 Jahre alter Mann an der Hermannstraße mit mehreren Messerstichen getötet worden war. Die Ermittler suchen nach Gegenständen, die in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen könnten.