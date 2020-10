Ermittler der Kriminalpolizei Rottweil haben einen Verdächtigen festgenommen, der als Täter für einen Wohnungseinbruch im Januar in Tuttlingen in Frage kommt. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor. Ein weiterer Verdächtiger ist momentan noch auf der Flucht.

Festnahme erfolgt ohne Widerstand

Die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragte aufgrund den monatelangen Ermittlungen der Kripo-Beamten und der vorhandenen Spurenlage einen Haftbefehl gegen den 36 Jahre alten Mann. Er wurde von Beamten der Kriminalpolizei am vergangenen Montag widerstandslos in Tuttlingen festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der 33-jährige Komplize ist wohnsitzlos und derzeit noch flüchtig.

Geräusche wecken Bewohner

Über ein Fenster hatte sich der Täter Mitte Januar nachts um 1 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Rudolf-Diesel-Straße geschafft. Geräusche weckten den Wohnungsinhaber auf, der das Zimmer betrat, in dem sich der Einbrecher aufhielt. Dieser reagierte brutal. Er schlug dem älteren Mann ins Gesicht, stieß ihn um und flüchtete. Der schwer verletzte Senior wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.