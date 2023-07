Ein 21-jähriger Kawasaki-Fahrer war am Samstag, 29. Juli, gegen 19.15 Uhr in Verlängerung der Rußbergstraße, einem Gemeindverbindungsweg, von Tuttlingen herkommend in Richtung Dürbheim unterwegs. In einem Wald verlor der junge Mann laut Mitteilung der Polizei auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad.

Maschine verkeilt sich unter Leitplanke

Die Räder rutschten nach rechts weg, so dass das Zweirad linksseitig auf der Fahrbahn liegend frontal gegen einen Standpfosten der rechten Leitplanke prallte. Das Vorderteil der Maschine verkeilte sich dadurch unter der Leitplanke.

A81 Sattelzug kippt auf die Autobahn – Fahrer lebensgefährlich verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Die nicht mehr fahrbereite Kawasaki musste abgeschleppt werden. An dieser entstand Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.