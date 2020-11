Mit einem Inzidenzwert von knapp 340 gehört Tuttlingen mittlerweile zu den am stärksten von Corona betroffenen Städten in Baden-Württemberg. „Wir beobachten nach wie vor eine gewisse Nachlässigkeit im Alltagsverhalten“, so OB Michael Beck in einer Pressemitteilung der Kommune. „Wenn wir das nicht ändern, gehen die Zahlen weiter durch die Decke. Damit können wir nicht zufrieden sein“, sagt der OB.

Zusätzliche Kräfte für den Ordnungsdienst

Die regulären vier Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes werden durch Mitarbeiter der Tuttlinger Hallen verstärkt, die derzeit noch in Kurzarbeit sind. Neben Kontrollen im öffentlichen Raum werden sie vor allem die Groß- und Baumärkte der Stadt überprüfen.

„Die nach wie vor geltenden Zutrittsregeln wurden in der letzten Zeit immer lockerer gehandhabt“, so Beck, „wenn wir eine Kehrtwende wollen, muss sich das ändern.“ Außerdem wird die Stadt die Allgemeinverfügung, die unter anderem die Maskenpflicht in der Fußgängerzone regelt, bis Ende des Jahres verlängert.

Ziel: Keine Ansammlungen im Freien

Verstärkt in der Öffentlichkeit präsent wird auch die Landespolizei sein. Acht Beamten des Präsidiums kommen in den Landkreis Tuttlingen, um vor allem den öffentlichen Raum zu kontrollieren – also die Fußgängerzone, Parks, Spielplätze, Wege oder Parkplätze. Sie sollen vor allem Ansammlungen im Freien verhindern.

Das größte Problem, so OB Beck, gehe aber nach wie vor von Treffen im privaten Rahmen aus. Hier seien freilich die staatlichen Kontrollmöglichkeiten gering. „Wir appellieren hier an alle Mitbürgerinnen: Vermeiden Sie Kontakte, wo immer es geht“, so der OB.

OB trifft sich mit Vertretern der Moscheegemeinden

Um möglichst viele Gruppen zu erreichen, lud OB Michael Beck außerdem am Mittwoch Vertreter der Tuttlinger Moscheegemeinden zu einem Gespräch in die Alte Festhalle. „Unter den Infizierten waren zuletzt sehr viele türkische Mitbürger. Sie erreichen die Mitglieder Ihrer Community selber am besten“, appellierte er an die Vertreter von sechs Kultur- und Moscheevereinen. „Wir müssen hier alle zusammenhalten – und wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen.“ Die Gemeinden sagten zu, den Appell Becks über ihre Kanäle auch als Videobotschaft an ihre Mitglieder zu verbreiten.

Gemeinsam gegen Corona: OB Michael Beck mit Vertretern der Tuttlinger Kulturvereine und Moscheegemeinden.