Polizeibeamte haben am Montagabend in Tuttlingen einen betrunkenen Mann auf einen Balkon eines fremden Wohnhauses in Gewahrsam genommen, der zuvor über Gebäudewände hochgeklettert war. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Eine Frau schlägt Alarm

Eine Zeugin hatte zuvor die Polizei verständigt, nachdem sie beobachtet hatte, wie der Mann zwischen zwei Gebäudewänden zum Balkon hochgestiegen war. Laut eines anschließenden Alkoholtests soll der der 30-Jährige dabei 4,3 Promille im Blut gehabt haben.

Laut Polizeibericht habe der Balkon im ersten Stock zur Wohnung eines Bekannten des Mannes gehört. Dieser sei aber nicht zu Hause gewesen. Deshalb musste der Mann nach einer ärztlichen Untersuchung die Nacht zur Ausnüchterung bei der Polizei verbringen.