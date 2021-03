Tuttlingen vor 22 Minuten

Leck in der Gasleitung: Feuerwehr evakuiert zwei Gebäude in der Tuttlinger Innenstadt

Gasgeruch in einem Gebäude in der Bahnhofstraße hat am Mittwochnachmittag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften geführt.