von sk

Das Verkaufspersonal in dem Supermarkt in der Weimarstraße war darauf aufmerksam geworden, dass ein stark angetrunkener 28-Jähriger zahlreiche Waren statt in einen Einkaufswagen in seinen Rucksack steckte. Als er angesprochen wurde, habe der Mann die Artikel wieder aus seinem Rucksack genommen und achtlos in ein Regal geworfen.

Mitarbeiter bedroht

An der Kasse bezahlte er eine Tafel Schokolade und wollte das Geschäft verlassen. Er wurde nach Verlassen des Kassenbereiches allerdings durch Mitarbeiter angesprochen und ins Büro gebeten, woraufhin er den Mitarbeitern gedroht und versucht haben soll, sie einzuschüchtern. Letztlich wurde die Polizei verständigt.

Mann schreit Beamte an

Das Verhalten des Mannes besserte sich auch beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen nicht, berichtet die Polizei: Der Tatverdächtige schrie die Polizeibeamten an und drohte auch ihnen. Gegen weitere Maßnahmen der Polizeibeamten wehrte er sich, leistete Widerstand und griff einen der Beamten an, was letztlich zur Festnahme führte.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden in seiner Kleidung mehrere gestohlene Artikel aus dem Lebensmittelgeschäft gefunden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.