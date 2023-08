Ein 16 Jahre junger Mann fuhr am Montag gegen 6 Uhr mit einer Honda JC50 auf der L 277 von Tuttlingen in Fahrtrichtung Nendingen. Auf der nassen Straße rutschte das Zweirad in einer Kurve auf Höhe des Steinbruchs nach rechts von der Straße und kollidierte mit einer Leitplanke.

Der 16-Jährige verletzte sich laut Mitteilung der Polizei bei dem Sturz leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.