Der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Tobias Kellner, zeigt sich in einer Pressemitteilung sehr erfreut über den Entschluss der CDU-Kreisvorsitzenden, Maria-Lena Weiss, für das Bundestagsmandat zu kandidieren. „Volker Kauder hat in den letzten 30 Jahren eine beachtliche Leistung für Bund und Region erbracht. An diese gilt es anzuschließen und wir sehen in Maria-Lena Weiss die einzig richtige Kandidatin für diese Aufgabe. Sie steht für eine junge und dynamische Politik, die auch die Interessen der jungen Generation im Blick hat“, so der JU-Kreisvorsitzende Tobias Kellner.

Durch ihre jahrelange politische Arbeit als JU-Kreis- und Bezirksvorsitzende sowie als stellvertretende JU-Landesvorsitzende und Mitglied im Deutschlandrat des JU Bundesverbands, sei Maria-Lena Weiss auf allen politischen Ebenen bestens vernetzt und habe ihr Ohr nah an den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Heimat. „Nun ist es an der Zeit, die richtigen Weichen für die Politik in unserer Region und im Bund zu stellen. Seit Jahren leistet sie in Beruf, Familie und Ehrenamt Herausragendes. Sie hat seit Jahren unter Beweis gestellt, dass sie Politik kann“, sagt die stellvertretende Kreisvorsitzende Alexandra Sauter.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende, Bürgermeister Nathanael Schwarz stellt fest: „Mit Maria-Lena Weiss haben wir eine Kandidatin, die für unsere Region lebt. Das zeigt ihr grenzenloses Engagement in den kommunalpolitischen Gremien und darüber hinaus in den Vereinen vor Ort. Mehr Glück könnten wir für unsere Region nicht haben.“ Die Junge Union Tuttlingen freut sich sehr, dass es mit Maria-Lena Weiss eine Kandidatin gebe, die den Wahlkreis mit ihrer Erfahrung in Berlin weiter voranbringen werde.