Wegen den Tatbeständen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinwirkung sowie wegen des Besitzes einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln muss sich ein 37-jähriger Mann verantworten, der am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr, in einem Auto in der Ludwigstaler Straße unterwegs war.

Bei einer polizeilichen Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann hinter dem Steuer eines Seat Leons offensichtlich unter dem Einfluss von

Betäubungsmittel stand. „Die weitere Überprüfung des 37-Jährigen ergab zudem,

dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zum Fahren

eines Autos ist. Bei einer anschließenden Überprüfung des verwendeten Wagens

fanden die Beamten dann auch noch Betäubungsmittel in einer nicht geringen

Menge, versteckt in einem mitgeführten Rucksack“, informierte ein Polizeisprecher. Bei den aufgefundenen Betäubungsmitteln handelt es sich um Marihuana und Amphetamin.

Nun muss sich der 37-Jährige in einem Strafverfahren für die begangenen Taten verantworten und mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Auch die Besitzerin des benutzten Seats wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Sie hat dem Mann das Auto überlassen und so erst dessen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermöglicht.