Tuttlingen vor 1 Stunde

Hotel an der Keltenstraße fungierte als Bordell: Polizei gelingt Schlag gegen illegale Prostitution

Bei einer Schwerpunktkontrolle in einem Hotel an der Keltenstraße hat die Polizei bordellähnliche Verhältnisse vorgefunden. Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei trafen dort am Donnerstag fünf Frauen an, die offensichtlich der Prostitution nachgingen.