von SK

Bisher unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen einen in der Stadionstraße aufgestellten Holz-Pavillon mutwillig in Brand gesteckt und so einen Schaden von rund 1000 Euro verursacht.

Gartenhaus bei Stadiongaststätte

Laut Polizei sei der mit einem Strohdach versehene Pavillon auf einer unbefestigten Parkfläche der Stadiongaststätte gestanden, als sich die Täter vermutlich zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr an dem Gartenhäuschen zu schaffen machten und dieses in Brand steckten. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife habe kurz vor 2 Uhr den Brand entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Diese rückte mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann aus und brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Zeugen gesucht

Nun ermittelt die Polizei Tuttlingen und bittet dringend um Hinweise. Personen, die Angaben zum Brandausbruch an dem Holz-Pavillon oder zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/9410 in Verbindung zu setzen.