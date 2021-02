Eigentlich wäre Roland Mack ja zum CDU Neujahrsempfang nach Tuttlingen gekommen. Doch Corona machte eine Präsenzveranstaltung in einer großen Halle unmöglich. Und so drehten Mack und die Kreis-CDU den Spieß um. Der Neujahrsempfang fand im Europapark statt – auch auf großer Bühne. Doch im Publikum blieben die Stühle leer. Wer Interesse hatte, sah aus dem heimischen Wohnzimmer zu und nutzte den Stream. Erster Künstler: L. Lobo – auch bekannt als Guido Wolf, Tourismus- und Justizminister und Abgeordneter des Wahlkreises Tuttlingen-Donaueschingen. „Als Politiker immer gut, wenn man ein zweites Standbein hat“, sagt Wolf. Zuhause wüsste man das, aber viele würden ihm das nicht zutrauen, dass er so Xylophone spielen könne.

Vor der Show sind alle Teilnehmer getestet worden

„Der Neujahrsempfang ist ein guter Brauch, um Erreichtes zu Feiern und sich miteinander auszutauschen“, sagt Maria-Lena Weiss, Vorsitzende der Tuttlinger Kreis-Christdemokraten, und fügt hinzu: „Sehr gerne persönlich getroffen, sehr gerne persönlich begrüßt.“ Doch in Corona-Zeiten sei so etwas jedoch undenkbar. Selbst für den ersten digitalen Neujahrsempfang der Kreis-CDU, der aus Interviews und vielen Showeinlagen bestand, waren alle Teilnehmer getestet worden. Und da alle ein negatives Ergebnis hatten, konnte auf Masken verzichtet werden. Einen Vorteil hätte so ein digitales Ereignis laut Weis ja auch für die Besucher: Man könnte schon beim Programm ein Glas Wein oder Sekt genießen und nicht erst nach dem offiziellen Teil.

Guido Wolf als L. Lobo am Xylophon. Beim digitalen Neujahrsempfang aus dem Europapark bringt der Minister eine musikalische Einlage. | Bild: Jakober, Stephanie

Rückblick auf 2020: Weiss findet auch positive Seiten

„Jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen, sein eigenes Päckchen zu tragen“, sagt Weiss. Ein Jahr, das geprägt gewesen wäre von Abstand und mit vielen ausgefallenen Veranstaltungen. Doch man könne auch positives am Jahr 2020 finden. Wie das gemeinsame Helfen – beim Einkaufen oder Maskennähen. „Unsere Gesellschaft ist flexibel und offener geworden“, sagt Weiss. Es wären auch viele Eigenschaften gesammelt worden, um die Pandemie in den kommenden Jahren bewältigen zu können.

Wenn der Hund bellt oder die Katze auf die Tastatur springt

Ihr persönlicher Alltag als Mutter von zwei Kindern sei wie für alle anderen eine Herausforderung, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Glücklicherweise könne sie sehr flexibel arbeiten und persönlich werde es schon, wenn in einer Videoschalte der Hund bellt oder die Katze auf die Tastatur springt.

Roland Mack lädt in sein eigenes Wohnzimmer ein

Auch für Roland Mack, Chef des Europaparks, war 2020 alles andere als ein leichtes Leben. „Für uns ging es auf der Achterbahn immer nur nach oben, jetzt fährt sie erstmals nach unten“, sagt Mack. Von 100 auf Null sei sein Geschäftsmodell gebremst worden. So habe er beispielsweise an einem Donnerstag erfahren, dass er seinen Park am folgenden Sonntag schließen müsse. Von den 75 Prozent Hilfen, die für gastronomische Betriebe zugesagt worden seien, habe er weder einen Euro noch ein Antragsformular gesehen. „Das tut einem als treuer Steuerzahler schon sehr weh“, sagt der Europapark-Chef.

Roland Mack verliert nach eigenen Angaben pro Tag hundertausende Euros. | Bild: Jakober, Stephanie

Kind schickt Mack 1,50 Euro als Hilfe

Unterstützung gibt es laut Mack aus anderer Richtung. Beispielsweise die vielen Briefe, die er täglich erhalte, und die ihm auch Mut machen. „Das gibt mir Kraft, durchzuhalten“, sagt Mack. Oder ein Kind, dass ihm in den schweren Zeiten 1,50 Euro geschickt hat, damit er überleben kann.

Wolf und Kauder – alte Bekannte aus dem Tuttlinger Landratsamt

Der eine sitze im Bundestag, der andere im Landtag: Volker Kauder und Guido Wolf teilen sich in Tuttlingen ein Büro, in dem sie sich aber selten über den Weg laufen. Kennen tun sich die beiden schon lange. Im Landratsamt Tuttlingen haben sie sich zum ersten Mal getroffen, damals war Kauder der Chef von Wolf. Wolf gibt zu, dass Kauder ein „harter, aber gerechter Chef“ gewesen sei. Kauder stellt fest, dass „die Ausbildung was gebracht“ habe.

Im Interview (von links): Tourismusminister Guido Wolf, Kreisvorsitzende Maria-Lena Weiss und Europapark-Chef Roland Mack. | Bild: Jakober, Stephanie

Es gibt noch andere Themen als Corona

„Ich nehme viel Verständnis für die Maßnahmen wahr, aber auch eine Sehnsucht nach Normalität“, sagt Guido Wolf, der Hoffnung verbreiten möchte, denn eine Corona-Depression darf seiner Meinung nach nicht aufkommen. Auch dürfte nicht vergessen werden, dass „rechts und links von Corona noch große Herausforderungen“ warten. Wolf zählt den Klimawandel und die Digitalisierung auf und macht sich für den Verbrennungsmotor stark, denn man einfach mit synthetischen Kraftstoffen füttern müsse.

Wahlkampf in Zeiten von Corona

„Der Wahlkampf ist ein völlig anderer“, sagt Wolf, der im Bezug auf digitale Möglichkeiten viel gelernt hat in den vergangenen Monaten. „Das ist auch eine Chance, denn das wird nach der Krise bleiben.“ Doch die Begegnungen mit Menschen würden ihm doch sehr fehlen.

Vergisst die Politik die jungen Menschen

„Nein“, sagt Maria-Lena Weiss. Auch wenn der Fokus aktuell scheinbar auf den Älteren liegen würde, müsste man auch sagen, dass gerade junge Menschen auf sehr viel verzichten müssten. „Den jungen Menschen geht viel verloren“, sagt die Kreisvorsitzende. Ihre Lösung: Man müsste viel öfter sagen, dass man die Bedürfnisse der Jungen auch verstehe und ernst nehme.

Und was sagt Volker Kauder zum Thema Impfen?

„Es gibt zum Glück jetzt keine geheimen Dinge mehr“, sagt der Bundestagsabgeordnete. Beim Impfgipfel müssten nun Strategien erarbeitet werden. Aber es habe sich auch gezeigt, dass bei Impfstoffen eine gute Prüfung notwendig ist. „Wir gehen davon aus, dass es bis zum Sommer eine Entspannung geben wird und wir einen Großteil der Bevölkerung geimpft haben. Aber so schnell, wie erhofft, wird die Entspannung nicht kommen“, sagt Kauder.

Auch der Europapark-Chef möchte eine Strategie

„Der Impfstoff kann ein Hilfsmittel für die Politik sein, um aus diesem Tal herauszukommen“, sagt Roland Mack. Eine entsprechende Strategie sei das Entscheidende. „Wir können in einem solch großen Betrieb nicht einfach den Lichtschalter umlegen und es läuft wieder alles“, erklärt Mack, der nach eigenen Angaben Millionen Euro in ein Hygienekonzept für die Winteröffnung investiert hat und nun doch nicht öffnen darf. „Wenn Sie jeden Tag Hundertausende verlieren, das macht schon was mit der Psyche. So etwas habe ich in 45 Jahren noch nicht erlebt.“

Wie viel Bürokratie muss sein?

„Wenn jemand in einer Hotline stundenlang warten muss, nur um zu erfahren, dass er keinen Termin bekommt, kann das nicht sein“, sagt Guido Wolf. Und wenn dann noch Tuttlinger nach Stuttgart fahren, um sich impfen zu lassen, und Stuttgarter die Kapazitäten in Tuttlingen nutzen, wäre das nicht zielführend. „Die Organisation der Impftermine muss in die Zuständigkeit der Kreise gegeben werden“, fordert Wolf.

Was ist wichtig für die Vereine?

„Wir müssen die Vereine nach der Pandemie unterstützen“, sagt Maria-Lena Weiss. Viele würden sich aktuell Sorgen machen, ob sie nach der Corona-Krise überhaupt noch ausreichend Mitglieder haben. „Wir müssen dafür sorgen, dass Vereine sich auf ihre Mitgliederpflege konzentrieren können“, so Weiss. Deshalb müssten Belastungen aufgrund von Bürokratie, sowie Hygiene- und Sicherheitskonzepten reduziert werden.